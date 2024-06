"Ojalá haya autocrítica, se cometieron errores garrafales", dice AMLO tras elecciones

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 10 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió que se hiciera un ejercicio de autocrítica, tras la jornada electoral del pasado 2 de junio, ya que consideró que “se cometieron errores garrafales”.

“Los pronósticos que se hacían de manera pesimista, afortunadamente no se cumplieron, y ojalá haya autocrítica, que no es darle vuelta a la hoja ‘y vamos a seguir’. Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano felicitó a las y los mexicanos que participaron en el proceso electoral.

“La lección de la elección es que en la democracia, el pueblo manda, el pueblo decide, no una minoría en una auténtica democracia”, aseveró el presidente López Obrador.

Además, indicó que la actitud de los medios “debe cambiar” ante el nuevo gobierno, así como la de académicos, intelectuales, periodistas y políticos.