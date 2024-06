Nunca se había invertido tanto en obras hidráulicas, asegura AMLO

Cuauhtémoc Ciudad de México, a 20 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en ningún otro sexenio se invirtió tanto en obras hidráulicas como en el suyo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano destacó que antes de que concluya su mandato se terminarán las obras que se construyen en materia hídrica en diversas partes del país como presas, acueductos, distritos de riego, entre otros.

“Vamos informar al pueblo de México de los proyectos relacionados con el agua que se están construyendo, que vamos a terminar lo que tiene que ver con presas con acueductos, con distritos de riego, porque no hay mucha información, no se conoce y es una obra en su conjunto muy importante, sin precedente en muchos años. No se había invertido tanto en obras hidráulicas como en este gobierno”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, el presidente López Obrador adelantó que el próximo 1 de septiembre, cuando rinda su sexto informe de gobierno, dará a conocer más detalles sobre estas obras, ya que dijo que aun no se conoce mucho de las mismas.

“Queremos que se sepa bien para que se conozca y la gente tenga muy claro cómo se usó el presupuesto, su dinero, en beneficio del pueblo, cómo se usó el presupuesto y cuál es el avance”, dijo.