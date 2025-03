Noroña defiende a Cuauhtémoc Blanco tras librar desafuero

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2025.- Gerardo Fernández Noroña salió en defensa del diputado morenista, Cuauhtémoc Blanco, al señalar que detrás de las acusaciones contra el exfutbolista fueron armadas por el exfiscal de Morelos, Ulises Carmona.

“Yo francamente creo que no se debe olvidar que el fiscal, exfiscal ahora, que dejó ese regalito, es un protector de feminicidas y le fue quitado el fuero por esa situación, y fue puesto por Graco Ramírez y está actuando de manera de mala fe, para no hacer una argumentación que pueda generar polémica. Yo creo que esos elementos también deben tener un peso en la valoración que hagan”, expresó.

Noroña recordó que el ex fiscal Carmona es señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Respecto a la propuesta del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, sobre retirar el fuero a los legisladores, Noroña se pronunció y dijo que si no fuera por la figura del fuero, la reforma judicial se hubiera puesto en riesgo al recordar el caso del legislador de MC, Daniel Barreda.

“Teníamos un voto de diferencia para la reforma al Poder Judicial, un voto de diferencia, y detienen a un senador, una senadora, diciendo que cometió no sé qué ilícito, porque no tiene fuero y no llega a la votación y no sacamos la reforma constitucional, porque lo detuvieron prefabricándole un delito, como si fuera muy difícil para el poder económico hacer eso, o para gobernadores de oposición, que así se las gastan, o cualquiera, inclusive de nuestro movimiento pudiera hacer”, recordó.