Norma Piña admite amparos a Elektra y desata furia de AMLO, pero este dice que no pedirá juicio político

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2024.- Luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, admitiera amparos a Grupo Elektra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podría pedir juicio político contra ella, pero no lo hará para evitar que acusen persecución.

“Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a dos expedientes que debió, en términos estrictamente legales, rechazar; son dos expedientes que significan el pago de impuestos de una empresa por 35 mil millones de pesos”, aseveró AMLO.

Además, AMLO hizo referencia a un oficio que envió a Piña para pedirle que evitara darle protección a quien no cumple con sus obligaciones fiscales, como todos los mexicanos, pero consideró que la respuesta fue la admisión de estos dos expedientes de amparos.

“Nosotros lo que estábamos planteando es que, en apego a la Constitución, ya no se regresara los expedientes a la suprema corte porque no hay un problema de inconstitucionalidad, no hay fundamento; sin embargo, les dio entrada y ya turno a dos ministros”.

Agregó que se podría proceder de muchas maneras, pero “el asunto es cómo se vería que se presentará una solicitud de juicio político contra la señora Piña; de que hay persecución”.