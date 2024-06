“No voy a influir en nada, Sheinbaum está facultada”, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 3 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no influirá en ninguna de las decisiones que tomé la virtual presidente, Claudia Sheinbaum Pardo durante su gobierno, porque aseguró, “está facultada”.

“Ella es la facultada para tomar todas las decisiones, yo no voy a influir en nada. Ella va a elegir a su equipo, no me preguntó ni yo le sugerí lo de Rogelio, fue una decisión que ella tomó (...).”, comentó el mandatario federal.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que será la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México será la que tome todas la decisiones durante el sexenio que inicia el próximo 1 de octubre, con el apoyo de los servidores públicos que elija para su gabinete.

“Ella va a decidir, desde luego que van a quedar cuadros, servidores públicos con mucha experiencia (...)”, mencionó el presidente López Obrador.