“No tenemos nosotros contratos para beneficiar a Mexicanos Contra la Corrupción”: Ken Salazar

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2024.- El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, negó que la delegación diplomática de su país haya hechos donaciones a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Durante su visita a Tlaxcala, el diplomático fue cuestionado por la prensa sobre el informe que presentó este miércoles 14 de agosto el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acerca de donaciones y gastos por más de 96 millones de pesos a favor de la organización de Claudio X. González y María Amparo Casar.

A lo que respondió que no la Embajada de Estados Unidos en México no tiene contrato que beneficie a Mexicano Contra la Corrupción.

“No tenemos nosotros contratos para beneficiar a Mexicanos Contra la Corrupción. No lo he escuchado yo en la mañanera, pero en este momento puedo asegurar que no tenemos contrato que lo beneficien”., aseveró Ken Salazar.

Respecto al tema de seguridad, destacó que México y Estados Unidos han hecho una buen trabajo para combatir el crimen organizado, como ejemplo, mencionó la reciente detención del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.