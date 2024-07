No se registra violencia tras captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 30 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador detalló que no hay registro de violencia tras la captura de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, señalados como líderes de un grupo criminal de Sinaloa.

“No tenemos registro sobre eso, para que no haya inquietud. Si vemos nosotros que puedan haber estos enfrentamientos, vamos a informar a la gente., no creo que pase, no lo deseo”, señaló.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dejó en claro que se avisara a la población en caso de que se puedan desatar hechos violentos en las regiones de Sinaloa o Durango.

“Ya se está enviando a más elementos a esa región del país, sin embargo, no hay hasta ahora y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada, esto para tranquilidad de Sinaloa, Durango, de toda esa región”, indicó el jede del Ejecutivo federal.

Además, el presidente López Obrador lanzó un llamado a los grupos del crimen organizado para que “actúen de manera responsable”, porque hay que salvaguardar la vida.