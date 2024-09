"No se avanzó como quisiéramos" en Caso Ayotzinapa, admite AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 25 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador admitió que su administración “no avanzó como quisiéramos” en el Caso Ayotzinapa, a unos días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas.

Asimismo, aseguró que en el gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo se continuará con la investigación que no logró concluir en su sexenio.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano leyó una carta que les envió a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos como parte del Segundo Reporte del presidente sobre la desaparición de los normalistas.

“Ayer envié, en efecto, una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 10 años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían…Nunca dejamos de buscar a los jóvenes”, aseguró el jefe del Ejecutivo federal.