"No pasa nada", dice AMLO ante críticas de Salinas Pliego

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 4 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las declaraciones que hizo el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, en contra de su gobierno y dijo que “no pasa nada”, ya que es libre de expresar su sentir.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que el presidente ejecutivo de Grupo Salinas se “expresó con holgura” en entrevista con el periodistas Javier Alatorre.

“Vivimos en un país libre, que se expresó ayer Ricardo Salinas Pliego con holgura, sin ninguna limitación y no pasa nada, nada. Eso antes no se veía y aquí no pasa nada, se respeta, es sagrada la libertad en general y la libertad de expresión en particular”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, el presidente López Obrador hablo sobre su “relación” con el dueño de TV Azteca y aseguró que si bien no concuerdan en su forma de pensar, se tienen respeto y eso es lo importante porque su administración “no censura a nadie”, afirmó.