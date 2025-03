No existen acuerdos en lo ‘oscurito’ con Estados Unidos: Claudia Sheinbaum tras pausa de aranceles

Ciudad de México, 7 de marzo del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existen acuerdos “en lo oscurito” con Estados Unidos, luego de que aquel país eximiera de aranceles a productos procedentes del país durante un mes.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, dejó en claro que se comprometió con el pueblo de México a “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Eso es muy importante: yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con EE.UU.”, declaró.

“Lo que hubo fue una plática de decir ‘hay resultados en seguridad y se hizo todo esto por parte de México’, y no solo para que no llegue fentanilo a EE.UU. sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz ya la seguridad, que tiene que ver con la justicia”, afirmó.

“Sencillamente se dijo vamos a seguir colaborando, trabajando, en el marco de un acuerdo general que se logró durante una reunión en Washington”, sentenció sobre el tema.