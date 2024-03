No estoy en contra de empresarios y comerciantes, sí de los que se dedican a robar: AMLO

Ciudad de México, 20 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no está en contra de los empresarios ni de los comerciantes que han hecho su fortuna con todas las de la ley, sin embargo, sí dijo estar en contra de estar en desacuerdo con la riqueza mal habida así como de los que se dedican a saquear y robar a la República Mexicana.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador arremetió contra aquellos empresarios que no pagan impuestos y que culpan a otros de la situación fiscal existente en el país.

“No todo el que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su fortuna con trabajo de conformidad con la ley y que merece respeto. Yo no estoy en contra de los empresarios ni de los comerciantes, mis padres eran comerciantes establecidos y de tianguis, ambulantes”, dejó en claro el mandatario mexicano.

“No puedo estar en contra de empresarios ni de comerciantes, estoy en contra de la riqueza mal habida de los que se dedican a saquear y a robar, y que además ni siquiera pierden su respetabilidad y lo ven normal, todavía hasta se atreven a culpar a otros. Ellos no pagan impuestos, ah, pero en sus exposiciones, en sus pláticas, sus conversaciones, es porque sostienen que el problema fiscal de México es porque los ambulantes, los de la economía informal, no pagan impuestos”, lanzó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal invitó a aquellos empresarios que señalan al Gobierno de extorsionarlos con el cobro de impuestos, a presentar pruebas sobre dichos señalamientos.

“Lo único que pediría es que presentara las pruebas y si presentan las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, señaló.

“¿Saben porque he podido junto con millones de mexicanos llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral, si fuésemos corruptos estaríamos sometidos, nos tendrían de rodillas, porque no se puede llevar a cabo una transformación ni combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral, si no se tiene autoridad política”, afirmó.

Cabe destacar que los dichos del presidente de México vienen después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, volviera a arremeter en contra de su Gobierno y acusara que se le está extorsionando con el cobro de impuestos.