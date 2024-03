Necesario impulsar una mayor participación de las mujeres para incrementar la producción: UMFFAAC

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2024.- Las mujeres son el motor de desarrollo en el campo al registrar una participación en los puestos de trabajo de 4.3 millones de personas que impulsan la producción del sector a pesar de los factores negativos como la discriminación, falta de oportunidades, disparidad en el sueldo y la nula visibilidad que tiene su esfuerzo en un ambiente sin equidad.

Por ello, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A. C., UMFFAAC, se solidariza, este 8 de marzo (8M) con las demandas de las mujeres, especialmente en el sector rural, donde los problemas a los que se enfrentan tienen una repercusión mucho más honda, al sufrir violencia no sólo por el hecho de ser mujeres, sino por estar en condiciones de pobreza, no tener educación formal y pertenecer a algún grupo indígena, entre otros factores de discriminación.

En este caso, la UMFFAAC destacó que en el último Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se señaló que la mano de obra en actividades agropecuarias de las unidades de producción fue de 26 millones 984 mil 247 personas.

Sin embargo, de esta cantidad, sólo 4.3 millones fueron mujeres, es decir, el 16 por ciento del total; además, se informó que el involucramiento de las mujeres en las labores agropecuarias y del campo resultó menor, en casi cuatro puntos porcentuales, con respecto al Censo Agropecuario 2007, que arrojó una participación de 19.7 por ciento.

En México, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), viven 66.4 millones de mujeres, de las cuales 14 millones radican en localidades rurales, es decir sólo el 21.1 por ciento, siendo uno de los grupos más vulnerables para la violación de sus derechos.

En esta conmemoración del 8M, la UMFFAAC une su voz a la de las mujeres en contra de la inequidad que existe y que vulnera a 8.6 millones de ellas que se encuentran en pobreza en las zonas rurales del país.

La UMFFAAC, se suma al llamado que hacen las mujeres en esta fecha para conseguir visibilizar la situación que existe y que las lastima; así como impulsar su empoderamiento en las áreas rurales y urbanas, ya que fomentar el avance de las mujeres es construir un país más justo, con equidad y más productivo, lo que beneficiará a todos los mexicanos.

La UMFFAAC destacó que todos sus afiliados realizan actividades que visibilizan la problemática de las mujeres, así como acciones afirmativas para promover la igualdad real de oportunidades en el campo, por lo que con mayor frecuencia ocupan cargos de dirección en las empresas afiliadas y en la propia Unión, donde una mujer está a cargo de la dirección ejecutiva.