Necesario clausurar el relleno sanitario El Paraíso de Corregidora: Marco del Prete

Corregidora, Querétaro, a 05 de febrero de 2024.- Será hasta que el personal de Protección Civil del Estado y del municipio de Corregidora controlen el incendio en el relleno sanitario que se ubica en El Paraíso, en el municipio de Corregidora cuando se realicen las diligencias y determinar la sanción respecto a la operación del mismo, confirmó Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).



“Más que multas, hay que pensar en la clausura porque la situación de ahorita sería una consecuencia secundaria, pero lo que se debe es garantizar la suspensión de la operación para que no generar más riesgo en la población”.



Esto luego de que el fin de semana pasado se registró un incendio registrado en el relleno sanitario del municipio de Corregidora que por las condiciones climáticas de vientos intensos se complicó el combatir el fuego registrado en uno de los montículos de desechos.



Del Prete Tercero, aclaró que habrá que esperar a que se controle el incendio en el predio que fue clausurado por el personal de Protección Civil para evitar un riesgo mayor y una vez controlado el fuego los inspectores de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente realizarán las diligencias que permitan determinar las condiciones en las que operaba este lugar y determinar una sanción.



“Tenemos entendido que el relleno sanitario tiene entre 6 y 7 hectáreas, pero no sabemos qué porcentaje del relleno está afectado porque aún no podemos entrar ni tampoco los inspectores de la Procuraduría porque aún no están dadas las condiciones para ingresar y valorar el riesgo y sancionar la operación del mismo”.



Reconoció que, evidentemente, los niveles de contaminación de la zona son altos por el número de partículas que despiden por el incendio, sin embargo, es una situación inesperada y no prevista que ya está entrando en control.



“El siniestro no es una situación de propiedad, sino de funcionamiento y si el predio no cuenta con las condiciones para operar no tiene que operar, se tiene que suspender por eso hay que determinar las causas del incendio para ver si fue una mala operación o ver qué tipo de situación”.

Finalmente reiteró que la intervención de la Secretaría de Salud en la zona la tendría que determinar el personal de Protección Civil ya que la función de la Procuraduría es regular el funcionamiento de las actividades humanas en materia de medio ambiente.