Nada detendrá la reforma judicial: Claudia Sheinbaum, tras reunión de Noroña con Norma Piña

Ciudad de México, 9 de octubre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que la reforma judicial va y no existe nada que la detenga, tras la reunión entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la cual dijo desconocer.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que se enteró en redes sociales de la reunión del presidente del Senado con la presidenta de la Suprema Corte, por lo que desconocía detalles de la misma.

“Me enteré por las redes, no tengo conocimiento de la reunión. No sé qué se trató ahí, fue una decisión del presidente del Senado, no tengo conocimiento”, declaró al respecto.

“Lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma al Poder Judicial va”, aseveró.

Cabe destacar que tras reunirse de manera privada con la ministra presidenta Norma Piña, Gerardo Fernández Noroña anunció el restablecimiento del diálogo con el Poder Legislativo bajo el objetivo de lograr un acuerdo de transición con miras a la elección de juzgadores en el año 2025.

“Lo hicimos en los mejores términos, en la búsqueda de ir construyendo, de entrada, el diálogo, comunicación, y de ser posible, pues un acuerdo de transición”, detalló.

“Digo que hay comunicación, que hay diálogo, y que hay un acuerdo de mantener el diálogo y ya esto me parece mucho y muy importante”, sentenció el presidente de la Mesa Directiva del Senado.