Mudanza vacía casona del exsecretario de Finanzas de Michoacán en el Centro Histórico de Morelia: Está preso por ayudar al desfalco de miles de millones con Silvano Aureoles

Morelia, Mich., a 11 de junio de 2025.- Una compañía de mudanzas se encargó de trasladar las posesiones del exsecretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, de una casona en el Centro Histórico a un punto desconocido. El exfuncionario se encuentra preso desde el pasado mes de abril, acusado de formar parte de una red político – criminal que saqueó miles de millones de pesos bajo el mandato del prófugo Silvano Aureoles Conejo.

Fue la noche del martes que transeúntes se percataron de una mudanza en la vivienda marcada con el número 635 de la avenida Madero Oriente, la principal de la ciudad, en el corazón político y social del estado.

De la casa fueron sacados camiones con muebles, e incluso se cerró parcialmente la circulación para realizar las maniobras. Destacan varios paquetes que serían obras de arte de alto valor, con los cuales fácilmente llenaron un camión.

Carlos Maldonado Mendoza, ex Secretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas, ex delegada administrativa, estos dos últimos en la SSP Michoacán, son los funcionarios detenidos por un esquema fraudulento por el que saquearon más de 5 mil millones de pesos en la renta de cuarteles militares que luego se compraron a sobreprecio, hechos con materiales como plástico.

El exgobernador perredista Silvano Aureoles se encuentra prófugo, señalado de encabezar esta red; además de ser buscado en México cuenta con una orden de aprehensión internacional vigente en más de 190 países.