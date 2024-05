Minimiza AMLO fallo de la CIJ: "el juicio aun no termina", aclara

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 23 de mayo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador minimizó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el que rechaza aplicar medidas cautelares a Ecuador por la invasión de la embajada mexicana en Quito.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que el juicio aun no termina, ya que lo que pedían en las medidas cautelares era la protección de la sede diplomática.

Asimismo, confió en que su gobierno gane la demanda interpuesta por violación del derecho internacional y la soberanía de México, impuesta ante la CIJ.

“Pienso que sí pero va a llevar tiempo, es importante el Presidente que quede, para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y invada una embajada que es violar la soberanía de un país”, aclaró el jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, rechazó la propuesta del presidente de Ecuador Daniel Noboa de abrir un diálogo y buscar un acuerdo.

“Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respeto la soberanía de nuestro país. Esto está en Corte Internacional y allá se va a resolver, todo en la Corte. Por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes se les ha planteado que se le den libertad al ex vicepresidente Glass, que tiene asilo en México, y no les ha importando”, sentenció el presidente López Obrador.