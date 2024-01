México no tiene el mismo nivel de consumo de estupefacientes que EEUU: AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 31 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la República Mexicana no tiene el mismo índice de consumo de estupefacientes que Estados Unidos.

Asimismo, denunció que bajo el modelo materialista se ha intentado volver adicta a las drogas a toda la juventud mexicana, pero que no se ha logrado por la “herencia cultural”

“Era lo que buscaban con el modelo individualista, materialista y no pudieron, no han podido. Como no han podido volver a todos los mexicanos, a todos los jóvenes. Adictos. ¿Qué no lo han intentado? ¡Claro! Y Con todo respeto, ¿hay la misma adicción en México que en Estados Unidos? ¿Y a qué se debe en buena medida? A nuestro pasado, a nuestra cultura”, declaró el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal acusó que bajo el neoliberalismo se buscó que los mexicanos negaran sus orígenes y que ellos mismos se consideraran como “flojos” y que por eso no progresaban.

“Por eso somos grandes y eso es lo que les molesta, porque pues ya nos habían llevado un atajo de negarnos a nosotros mismos, de despreciar nuestros orígenes de considerar al mexicano como flojo, que no progresarnos por eso”, sentenció el presidente López Obrador.