México no sigue políticas del FMI ni del Banco Internacional, dice AMLO al criticar a Javier Milei

Ciudad de México, 6 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su Gobierno no sigue las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, al considerar que sus políticas de “carácter neoliberal” son un fracaso, luego de ser cuestionado sobre las políticas que ha utilizado el presidente de Argentina, Javier Milei.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que gracias al modelo económico de la Cuarta Transformación México se mantiene en crecimiento en lo económico.

“Tengo, lo he dicho mi punto de vista en lo general, siento que el modelo neoliberal es un fracaso, que solo causa daño a la mayoría de los pueblos, y beneficia a una minoría que son los que impulsan ese modelo en el mundo, es un modelo fracasado”, externó.

“Nosotros no seguimos las recomendaciones del FMI porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social y como no seguimos las recomendaciones del FMI ni del Banco Mundial, la economía de México está creciendo, hay empleos, se ha incrementado el salario en México en términos reales más del 100 por ciento, tenemos récord en inversión extranjera que llega a México”, explicó.

“Somos el país del mundo con la moneda más fuerte en relación al dólar. El peso que siempre se devaluaba, ahora se ha fortalecido como no sucedía en décadas, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Hemos logrado reducir la pobreza como no sucedía en décadas y hemos logrado recudir la desigualdad social”, destacó.

El mandatario mexicano evitó realizar comentario alguno sobre la situación actual de Argentina bajo el mandato de Milei, ya que aseguró se cumplió la voluntad del pueblo, no obstante, reprochó su política sobre la intervención del Estado.

“Es una falacia, es un cuento, una mentira, un sofisma pensar que se va a diluir el estado y que todo lo va a resolver el mercado, eso está demostrado que no funciona, el estado no puede incumplir su responsabilidad social, no puede”, cargó de manera indirecta en contra de Milei.

“Desde luego el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, pero no puede incumplir con su responsabilidad social, en ninguna parte del mundo. ¿Qué acaso en EE.UU., en Francia, o en China, o Rusia o Inglaterra no existe el Estado? ¿Qué no el Estado conduce el desarrollo?”, preguntó.

“De lo otro pues no sé qué fundamento tiene el pensar que no va a haber Estado, desde luego que estamos a favor de las libertades, pero estar a favor de las libertades en serio, de manera auténtica, es garantizarlas , no reprimir, no prohibir, prohibido prohibir”, sentenció el presidente de México.