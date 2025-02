México no está en venta, la patria no se vende, dice Sheinbaum desde Veracruz

Veracruz, a 14 de febrero de 2025.- Durante su visita al estado de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que “México no está en venta, la patria no se vende, la soberanía no se negocia”.

La presidenta volvió a reiterar su discurso nacionalistas al destacar que defenderá la soberanía del país pese a las amenazas del gobierno de Trump de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos.

“Que sepan que México no está en venta, la patria no se vende, la soberanía no se negocia, que aquí estamos para defender nuestra patria, hoy que es 14 decimos amor al pueblo, a la naturaleza, a la familia, los mexicanos y amor a la patria”, dijo Sheinbaum durante la entrega del programa Pensión para Mujeres Bienestar.

También la mandataria reconoció el respaldo del pueblo mexicano ante los amagos de Trump y su guerra arancelaria con sus socios comerciales.

“Estamos viviendo un momento muy especial, yo me siento muy fortalecida porque hay mucha cercanía entre el gobierno y el pueblo y eso nunca se va romper. Nunca va a haber divorcio entre el pueblo y gobierno”.