Mexicanos están en "la cresta de una ola de transformación", asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 6 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que los mexicanos en este momento “la cresta de una ola de transformación“, tras los comicios presidenciales del 2 de junio.

“Todos los mexicanos estamos en la cresta de una ola de transformación ¿Díganme cuándo si en la historia de nuestro país pasaban los siglos y no sucedía nada?... Predominaba el inmovilismo, ahora es una transformación cosas que n o se habían visto en mucho tiempo, y también muchas cosas inéditas, nuevas, ahí lo vamos a ir poco a poco internalizando, pero sí es importante el momento”, indicó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que hay personas que todavía “no quieren entender la nueva realidad” que se vive en el país a raíz de la Cuarta Transformación (4T).

“Todavía no quieren aceptar la nueva realidad, ese es un problema que tienen. ¿Cuántas veces he dicho aquí, cuántas veces he repetido la frase bíblica de que no se pueden poner vinos nuevo en botella viejas? ¿Por qué no entender los reacomodos, los cambios? ¿Por qué no analizar un poco qué fue la revolución de las consciencias que se inició desde hace años con la participación de millones de mexicanos?”, subrayó el presidente López Obrador.