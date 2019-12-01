Mexicana de Aviación, AIFA y Tren Maya cumplen sus objetivos, celebra Sheinbaum

Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Mexicana, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), el Tren Maya y Grupo Mundo Maya, cumplen mes a mes sus objetivos y van de acuerdo con su planeación.

“Las empresas van de acuerdo a su planeación. Desde el momento de su construcción y su puesta en marcha tienen un plan: qué metas se deben cumplir cada año, incluso cada mes. Nos reunimos, además, para ver cómo se están cumpliendo estas metas. Si se necesita mayor apoyo de la Secretaría de Turismo, Josefina (secretaria de Turismo) les ha ayudado mucho para poder integrar los servicios, promoverlos en las distintas plataformas de viajes. Y se van cumpliendo cada mes los objetivos planteados", mencionó la mandataria mexicana.

“Y tienen su punto de equilibrio cada una de las empresas. Punto de equilibrio quiere decir que no requieren ningún apoyo adicional de presupuesto, sino que los ingresos les permiten operar y mantener sus servicios. Y están todos de acuerdo a la planeación que se hizo desde el primer momento y van aumentando cada mes y cada año”, puntualizó en la conferencia matutina.

Destacó que está muy satisfecha con el trabajo realizado por su Gobierno a dos años de su inicio, por lo que aseguró que el país va muy bien.

Por su parte, el director general de la Aerolínea del Estado Mexicano, Leobardo Ávila Bojórquez, comentó que con el fortalecimiento de Mexicana de Aviación hoy se tienen 10 aeronaves, 83 por ciento más asientos, desde el inicio de operación a la fecha se han transportado a 1 millón 276 mil 152 usuarios y mil 314.90 toneladas de carga, se han generado 847 empleos directos y 7 mil 202 indirectos.

Mientras que, el director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, informó que a la fecha se tienen 40 destinos nacionales, siete internacionales, siete aerolíneas de pasajeros: cinco nacionales y dos internacionales, así como 53 de carga. Del 21 de marzo del 2022 al 5 de octubre del 2026 se han transportado a 22 millones 661 mil 800 pasajeros en 179 mil 505 operaciones.

Por último, el director general de Grupo Mundo Maya, Ricardo Flores González, informó que se tiene 12 aeropuertos: dos nacionales y 10 internacionales, 18 unidades de hidrocarburos con 13 estaciones de combustible y cinco gasolineras, siete hoteles, cuatro parques y dos museos.