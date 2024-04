Mentira que Afores vayan a ser expropiados por el Gobierno: AMLO

Ciudad de México, 17 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que el dinero de las Afores vaya a ser expropiado por su Gobierno, tras la polémica por la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador dejó en claro que dicho Fondo es para el bienestar de los trabajadores y que mienten quienes aseguran que las Afores vayan a ser expropiadas.

“Están diciendo que era una cuestión electoral, lamentablemente han querido distorsionar algo que es en beneficio de los trabajadores, porque lo que queremos es resarcir, reparar el daño que causaron los neoliberales, sin afectar a los trabajadores, al contrario, para beneficio de los trabajadores”, dijo sobre el tema.

“Si el Fondo (de pensiones para el Bienestar) fuese para construir una obra, a lo mejor podrían decir no estamos desacuerdo, pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar es para los trabajadores, para el que se jubile reciba más. Es de lo más absurdo, y la verdad mentiroso, de manera cínica, una mentira colectiva. Estaba yo viendo, con todo respeto y no es nada personal, pero en qué andan”, arremetió.

“Estaba viendo a Joaquín (López-Dóriga), ¿por qué no lo pones? vean lo que dice, pero no solo es, son todos, ‘lo que le faltaba de expropiar al Gobierno, las pensiones que 45 millones tienen en las Afores’, eso es mentira, ¿cuál expropiación de las Afores? Pero así todos (periodistas y medios), ¿por qué mienten? No es una expropiación”, recalcó.

Cabe destacar que se espera que este miércoles sea discutido y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados el Fondo de Pensiones para el Bienestar, una bolsa de 40 mil millones de pesos que busca garantizar el pago de jubilaciones con 100 por ciento del último sueldo.

“Tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos, y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores y estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados”, sentenció el mandatario mexicano.