Me retiro tranquilo, quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, mismas ideas: AMLO en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero del 2024.- Al afirmar que es una persona Maderista, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se retirará tranquilo porque la transformación seguirá, ya que la persona que ha de sustituirlo tiene sus mismas ideas y pensamiento, esto durante su visita a Michoacán para la revisión de los programas del Bienestar.

"Quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas y por eso me voy a retirar tranquilo", dijo, pero se limitó a proseguir porque podría ser multado, afirmó.

El Presidente de México aseguró que su gobierno actualmente se encuentra en el trabajo de sentar las bases de la transformación y enfatizó que el movimiento va a continuar.

Al afirmar que es una persona Maderista que cree en el percepto "sufragio efectivo, no reelección", aseguró que no le tiene apego al poder pues "No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero porque eso no es la felicidad".