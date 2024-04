Me quedo en el país, pero no en el gobierno, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 27 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que después de termine su sexenio, el próximo 30 de septiembre, se quedará en el país, pero no en el gobierno, “como cualquier ciudadano”.

Lo anterior, ante las recientes versiones que han surgido sobre su posible salida de la República Mexicana una vez que termine su administración.

“Otros que expresan ‘ya ustedes se van y nosotros nos quedamos’, ¿cómo es eso? Yo también me voy a quedar, no en el gobierno, pero me quedo en México, igual como se va a quedar cualquier otro mexicano, porque están con esa idea: ‘total ustedes ya se van, pero nosotros nos quedamos’”, expresó el mandatario mexicano.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal explicó que una cosa es que se retire por completo de la política y la vida pública y otra que se vaya del país, igual que sus adversarios.

“Pero vamos a quedarnos como ciudadanos, también como están ustedes porque los que dicen eso tampoco tienen una responsabilidad pública son ciudadanos, aclarando paradas, no, para que se vayan entendiendo mejor las cosas”, concluyó el presidente López Obrador.