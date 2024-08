Marchan en CDMX en defensa del Poder Judicial

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2024.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) junto con asociaciones civiles y ciudadanos marcharon este domingo en la capital del país, desde el Monumento a la Revolución hacía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en rechazo a la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado Plan C.

Durante el trayecto gritaron consignas como “Poder Judicial, Contra Peso Nacional”, “Si El Pueblo Se Informa No Pasa La Reforma”, “No Somos Oposición Servimos a La Nación”.

Víctor Mata, trabajador del PJF, en entrevista con El Universal, manifestó que está concentración que se replica en varios estados del país es para defender los derechos laborales, la carrera judicial y la independencia judicial.

“No solamente se está afectando a los jueces, magistrados y ministros, a esto que con mucha temeridad se llama la cúpula del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene tal cúpula, un juez no tiene un superior, no tiene un jefe, tiene una responsabilidad y hay instancias superiores que revisan su trabajo”, aseveró.

Además, expresó entusiasmo al ver que la ciudadanía se está sumando a estas movilizaciones en otros estados y en la capital del país.

En el interior de la República se registraron movilizaciones en Mérida, Yucatán, en San Luis Potosí, en Boca del Río, Coatzacoalcos y Córdoba, en Veracruz; en Puebla, y en Morelia, Michoacán.