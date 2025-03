Marcha de Cadereyta de Montes a Querétaro contesta con acompañamiento

Cadereyta de Montes, Querétaro, 27 de marzo del 2025.- A las 5:00 de la mañana, la presidente de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, convocó a ciudadanos y simpatizantes a marchar desde el Colegio de Bachilleres de Querétaro (Cobaq) que se encuentra en la cabecera municipal, con la finalidad de llegar el viernes 28 de marzo a plaza de Armas, y pedirle al gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, solución para la huelga que tiene mes y medio en dicho municipio.

En su menaje de salida, Astrid Ortega afirmó que hay intereses políticos que quieren frenar la transformación del municipio desde antes del 1 de octubre del 2024, fecha en la tomo protesta.

“Con y sin huelga vamos a seguir, con y sin obstáculos vamos a seguir, con o sin representantes vamos a seguir, por hay que decirlo, se nos ha amenazados de múltiples formas, no solo a mí sino a nuestro gobierno; lo que no entienden y no terminan de entender es que esta lucha no es de una persona es todo un pueblo; (…) no es la primera vez que marchamos, esperemos que se la última para que el gobierno estatal no escuche, nos vea y nos atienda”.

Ante esta situación, el titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri afirmó que las negociaciones que se realizan entre las dos partes, pueden llegar a un acuerdo para disolver la huelga, siendo Liliana San Martín Castillo, titular de la Secretaría del Trabajo, quien a estado al pendiente de la situación, con la finalidad de llegar al mejor término.

“Bueno la responsable de esto es la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, creo que ella a hecho un buen trabajo en este sentido, ¿por qué? De 50 y tantos millones de pesos que querían, ya van en 13 millones de pesos, yo creo que el plazo puede llegar a algún acuerdo”, dijo.

Reconoció que la ciudadanía siempre tendrá el apoyo del Poder Ejecutivo del estado, motivo por el cual, se establecerán protocolos en materia de seguridad y protección civil para dar acompañamiento a quienes marchen de Cadereyta de Montes a la capital del estado.

“Los que votaron por nosotros, siempre van a tener mi apoyo, sea quien sea, (…) se va a contar con el apoyo de Protección Civil, Seguridad en los diferentes municipios, pero en verdad, somos como una empresa, que si en frente hace una marcha, es un tema entre particulares, va afectar a otros, creo que debemos de mandar un menaje y ver cómo se resuelve ya”.