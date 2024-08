Mamá de Carlos Salcedo reaparece en la luz pública y niega ser parte de un asesinato

Guadalajara, Jalisco, 5 de agosto del 2024.- La madre del futbolista mexicano Carlos Salcedo, decidió romper el silencio y aparecer en la luz pública ante la orden de aprehensión que se giró en su contra por el delito homicidio calificado, situación que negó haber realizado.

La mujer identificada como María Isabel Hernández apareció en un video en el que reveló que conoció la orden de aprehensión en su contra y de su hija fallecida Paola mediante las redes sociales.

Por ello, cuestionó que no haya sido notificada del mandamiento judicial cuando visitó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para dar seguimiento a la investigación por el asesinato de su hija.

En cuanto al asesinato de José Félix N., del que es acusada, María Isabel negó la situación e incluso mencionó que es falso que su hija Paola lo hubiera amenazado un 5 de marzo, como trascendió en distintas versiones periodísticas.

“Totalmente falso, porque el día 3 de marzo a mí me operan y ya cuando me dan de alta mi hija estuvo toda la convalecencia, mi hija estuvo por más de 10 días conmigo. No sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares”, aseguró.

“Ni familiares directos somos (de la víctima) como para reclamar una herencia. Sí hay una demanda de mi esposo y sus hermanos en contra de Gabriela Salcedo Zamora, pero por la custodia de su mamá y de su hermana, ante lo cual nosotros nos mantenemos al margen”, añadió.

Por último, Hernández Navarro indicó que la declaración de Gabriela Salcedo Zamora sobre que al momento del homicidio de José Felix N, acerca de que los responsables del crimen dijeron ir de parte de ella y su hija pudo haber sido producto del pánico del suceso.

“Es totalmente falso, porque en esa calle hay cámaras donde se puede investigar”, sentenció.