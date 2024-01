Madres buscadoras de migrantes instalan memorial frente a Palacio Nacional

Ciudad de México, a 19 de enero de 2024.- Este viernes, colectivos de madres buscadoras de personas migrantes desparecidos en México, instalaron memorial frente a Palacio Nacional; exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador atender la crisis de persona no localizadas.

Las organizaciones que participaron en la instalación del memorial fueron integrantes del Movimiento Migrantes Mesoamericanos, la Red de Familias Migrantes y la fundación Casa Tochan, quienes colocaron una placa en memoria de sus desparecidos sobre un camellón de la calle de la Moneda.

Otras de las acciones que realizaron los colectivos para visibilizar las desapariciones de personas en situación de movilidad, fue la develación de un letrero con la imagen de Oscar Antonio López Enamorado, hijo de la activista Ana Enamorado, quien desapareció en enero de 2019 en su trayecto hacia el país vecino del norte.

Las integrantes de los Colectivos denunciaron la inacción del gobierno federal para atender la problemática, la cual calificó como “grave” pues señaló que la mayoría de los migrantes no cuentan con una identificación oficial, situación que dificulta su localización, además dijo no se sabe cuántos no han sido localizados en el país.

Las madres buscadoras advirtieron en acampar esta noche afuera de Palacio Nacional.