‘Lunes negro’ no afecta tanto nuestras finanzas porque están muy fuertes: AMLO

Ciudad de México, 5 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este ‘lunes negro’ en los mercados internacionales no afecta de gran manera al país, puesto a que las finanzas se encuentran “muy fuertes”.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador indicó que esta “crisis” económica mundial se originó en Estados Unidos luego de darse a conocer el dato del desempleo, situación que ha afectado a todos los mercados a nivel mundial a partir de ese entonces.

“Esto es hoy, el peso llega a 19.55 (por dólar). Nosotros tenemos todavía, así, tenemos un margen de protección, no nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes”, aseveró.

Así mismo, el mandatario mexicano apuntó que México cuenta con las reservas suficientes, por lo que el peso se ha apreciado durante su mandato, razón por la que no debe haber preocupación por el ‘lunes negro’.

“Desde luego somos vecinos de EE.UU., hay integración económica y afecta a todo el mundo, afecta en Japón, en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones: una, es que tenemos reservas suficientes, récord, del Banco de México, nunca se habían tenido tantas reservas como ahora”, expuso.

“Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio, el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. En todos esos Gobiernos se devaluó el peso y en el nuestro no se ha devaluado en el sexenio, es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa. Claro, estábamos en primer lugar a nivel mundo en cuanto a fortalecimiento del peso con relación al dólar, con esto que está pasando a partir del jueves, el marco suizo ocupó el primer lugar, pero de todas maneras”, puntualizó.

Cabe destacar que en las últimas horas el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar estadounidense, incluso en la superación de las 20 unidades por divisa estadounidense.