Luis Ángel Malagón regresa a Michoacán a repartir juguetes: Zamorano pasó de comer basura a ser jugador tricampeón

Zamora, Mich., a 26 de diciembre de 2024.- Luis Ángel Malagón, portero tricampeón del América y una de las figuras más destacadas del futbol mexicano, regresó a su tierra natal, Zamora, Michoacán, para repartir juguetes a niños en esta víspera navideña. El gesto solidario del guardameta refleja no solo su compromiso con la comunidad, sino también su empatía hacia quienes enfrentan adversidades, algo que él mismo conoce de primera mano.



Malagón, de 27 años, ha construido una carrera que lo ha llevado a la cima del futbol mexicano, pero su historia de vida está marcada por la lucha y el sacrificio. Nacido en una familia de escasos recursos, el camino hacia el éxito estuvo lleno de obstáculos.



De niño y adolescente, enfrentó la pobreza extrema, llegando incluso a comer restos de comida que encontraba en la calle. "(Él estaba) hasta comiendo basura de la calle, fue doloroso. Yo le dije a él que no tenía que pasar por eso", relató su madre en una entrevista con TUDN.



El esfuerzo de Malagón no solo se limitó al campo de juego. Durante su adolescencia, trabajó como cargador en un mercado de abastos los jueves, después de asistir a sus entrenamientos. “Llorando yo le veía las manos, todas callosas. Trabajaba duro para ayudar en casa y al mismo tiempo perseguir su sueño”, recordó su madre.



Ese esfuerzo incansable dio frutos. Malagón debutó en la Liga MX y, en tan solo dos años, se convirtió en tricampeón con el América, acumulando un total de seis títulos como americanista: tres de Liga MX, una Campeones Cup, un Campeón de Campeones y una Supercopa MX. Ahora, además de consolidarse como una leyenda azulcrema, se perfila como el próximo portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial.