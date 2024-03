Ley migratoria de Texas en "draconiana" y "anticristiana", acusa AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 20 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó de “draconiana, deshumanizada y anticristiana” la ley migratoria del estado de Texas, la cual permite la detención y expulsión exprés de sospechosos de ingresar irregularmente a territorio estadounidense.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario mexicano aclaró que está en contra de la mencionada legislación, conocida como SB4 y llamó hipócritas a las autoridades texanas por ir en contra de la Biblia.

“Nada más decir que desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos. Una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana, no solo del derecho internacional sino hasta violatoria de la Biblia, y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas van a los templos”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, aseguró que su gobierno no aceptará deportaciones de migrantes que provengan del estado gobernado por Gregg Abbott.

“Nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez adelanto, del Gobierno de Texas, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, esa es la respuesta. Pero con más conocimiento del derecho internacional con más diplomacia, va a haber una respuesta de SRE, porque también todavía no está definido”, aseveró el presidente López Obrador.