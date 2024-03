Ley antinmigrante es utilizada con fines electorales, asegura Marcelo Ebrard

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2024.- El ex canciller Marcelo Ebrard señaló que la Ley antimigrante de Texas en usada con fines electorales por la campaña republicana de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

En entrevista con El Universal, Ebrard opinó al respecto de la controversial legislación que tanto el gobierno de México como el Gobierno de Joe Biden han sentenciado como “inconstitucional”, la cual llamó “electorera”, pues dijo, “es un gigante con pies de barro” que no tiene sentido, ni fundamentos sólidos, ya que la comunidad hispano parlante no perjudica a Estados Unidos, al contrario, lo beneficia.

“Dice el gobernador Abbot o Di Santis y ahora el expresidente Trump que eso está echando a perder Estados Unidos y por lo tanto se tiene que actuar en contra, entonces lo veo como un argumento muy electoral [...] sostengo que es una medida política”, mencionó el excanciller.

Respecto a la postura que ha manifestado el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo Ebrard Casaubón que México sostuvo una buena posición ante la posible entrada en vigor de la ley, pues consideró que el país debe mantener su soberanía y rechazar rotundamente cualquier retorno al amparo.

“La ley muestra que no tiene mucha perspectiva o no va a tener éxito, o no se va a poder implementar porque al final del día van a tener que entregar a la persona a la autoridad federal de Estados Unidos, es un gigante que han organizado con pies de barro”, concluyó.