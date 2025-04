Lamenta vicario de la Diócesis de Querétaro que crimen organizado controle zonas del país

Querétaro, Querétaro, 16 de abril del 2025.- Martín Lara Becerril, vicario de la Diócesis de Querétaro, lamentó que el crimen organizado haya tomado el control de algunas zonas del país y no solo en lo económico, sino también en lo político y hasta administrativo.

“El cardenal a denunciado esta práctica porque al parecer no es algo aislado, sino que es una práctica por parte de crimen organizado y es una lástima que esto suceda en nuestro país, es decir, que el narco haya tomado el control de zonas no solo en lo económico sino también tomó el control político y hasta administrativo es una pena que haya llegado a nuestro país todas estas situaciones”.

El fin de semana pasado el obispo de la Diócesis de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, denunció que en las parroquias del norte de Jalisco los párrocos deben pedir autorización al jefe de plaza de un grupo delictivo para realizar las fiestas patronales.

Lara Becerril replicó las palabras del Papa Francisco “La esperanza no defrauda” y menos en este año jubilar, entonces tienen la esperanza de que los gobiernos tanto federal como el de Jalisco se retome el control y la paz en esas zonas.

“Los estados de Jalisco, Culiacán, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Guanajuato por mencionar alguno son consideradas zonas foco rojo por lo que ojalá que las autoridades tomen conciencia clara y acciones que favorezcan a la población para vivir libre de la influencia del narcotráfico”.

Aclaró que en lo que respecta a Querétaro no tiene identificada esta situación en ninguna parroquia o algún párroco le ha mencionado que el crimen organizado le haya pedido piso para la celebración de alguna fiesta patronal o la celebración de la misa en algún lugar, es decir, al momento no ha habido ninguna queja de parte de los sacerdotes y esperemos que no la haya.

“Reconocer que en algún momento, en algunas partes del estado, pero gracias a Dios no ha habido ninguna situación (…) esto sucedió en algunos municipios de Guanajuato que son parte de la Diócesis San José Iturbide, El Capulín, Santa Catarina, Xichu y toda esa parte estuvo complicada toda esa parte que colinda con Guanajuato y Querétaro y por la parte en donde se colinda con Apaseo el Alto, también la zona de El Pueblito y La Negreta que son parroquias de la Diócesis si estuvo bastante complicado, digamos se sentía la presión pero la influencia no llegó hasta acá y por otra parte del lado de San Juan del Río colindando con el Estado de México e Hidalgo también se sintió la presión, pero gracias a Dios no hubo ninguna queja de que hayan sido intimidados por parte de los integrantes del crimen organizado”.