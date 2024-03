"La SCJN no es de justicia", asevera AMLO; arremete nuevamente contra el PJF

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 1 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no es de justicia sino de derecho y ‘chueco’”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que en el Poder Judicial aprovechan cualquier pretexto en las averiguaciones “para cometer sus fechorías”.

“Llegan en el mejor de los casos hasta el derecho y ahí es donde empiezan con las interpretaciones: ‘es que no hicieron bien la averiguación, ‘no es el domicilio’, ‘no es la hora’, no es el nombre de la persona’, no es esto, no es lo otro, cosas de lo más aberrante, se agarran de eso de manera leguleya para cometer sus fechorías”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, arremetió de nueva cuenta contra los ministros de la Corte que anularon su ley de energía eléctrica, el pasado mes de enero.

“Presentan un recurso de inconstitucionalidad en la Corte y dos ministros cancelan la ley, pero además, y esto es para los abogados, resulta que uno de ellos no podía hacerlo, estaba impedido legalmente, o sea actuó violando la Constitución, violando las leyes, o sea cayó en la esfera del derecho penal, puede ser juzgado, acusado, me lo estaba planteando un abogado de la CFE, pero como yo ya me volví escéptico, le dije ‘vean qué hacen pero no se estén haciendo ilusiones porque eso ya está podrido'”, subrayó el presidente López Obrador.