La saxofonista María Elena Ríos irrumpe en evento de Sheinbaum en Oaxaca; “No es tiempo de mujeres”

Oaxaca, Oaxaca, a 24 de enero de 2025.- La saxofonista María Elena Ríos irrumpió con una pancarta en evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita en el estado de Oaxaca.

La saxofonista, quien sufrió un ataque de ácido burló la seguridad y tomó el micrófono, desde la tribuna acusó al gobernador Salomón Jara de liberar a su agresor Juan Vera Carrizal, al señalar que éste no se encontraba en el hospital al que había sido trasladado para recibir atención médica.

“Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo, ganó el gobernador. Y el día de hoy quiero decirle que las mujeres no tenemos justicia en Oaxaca”, denunció.

Los asistentes al evento de la mandataria la recibieron con abucheos la saxofonista desde el momento que tomó la palabra. “Esto es todo lo que ha hecho el estado en campañas para difamarme”, respondió la artista oaxaqueña ante los abucheos y descalificaciones.

Incluso la presidenta se le acercó para brindarle algunas palabras, pero la saxofonista extendió la pancarta con la leyenda “no es tiempo de mujeres”.