“La justicia no ha sido pareja en México”: Sheinbaum invita a participar en elección judicial

Chihuahua, a 17 de mayo de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido la Elección Judicial, que se llevará a cabo el próximo 1 de junio, en medio de una campaña que circula en redes sociales instando a la ciudadanía a no participar en la votación.

Durante un evento en la Sierra Tarahumara, Sheinbaum afirmó que en México "la justicia no ha sido pareja", señalando que el Poder Judicial ha favorecido históricamente a quienes tienen recursos económicos, mientras que las personas con menos ingresos han enfrentado dificultades para acceder a la justicia.

“No puedo dejar de mencionar lo siguiente, cuando nosotros decimos que la Cuarta Transformación es justicia, pues obviamente significa justicia social, justicia para los pueblos indígenas. (…) Bueno, les decía que justicia también representa tener un buen sistema de justicia en nuestro país, porque la justicia no ha sido pareja en México. El Poder Judicial, pues hay mucha corrupción. Y ahí, pues históricamente se ha atendido al que tiene dinero y al que no tiene dinero, al pobre, ahí no hay justicia. Y por eso se tomó la decisión, el pueblo de México tomó la decisión en la elección del 2024, de que ahora el Poder Judicial sea electo por el pueblo, que no sea la decisión solamente del Senado de la República”, declaró.

La mandataria destacó que la Cuarta Transformación busca garantizar un sistema judicial más equitativo y transparente. En este contexto, hizo un llamado a la población para que participe en la elección de jueces, magistrados y ministros, enfatizando la importancia de elegir a personas "cercanas al pueblo"

La elección judicial del 1 de junio será la primera en la historia de México en la que la ciudadanía podrá votar directamente por 881 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.