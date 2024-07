La AZCARM y la UNBIO exigen cese de Directora General de Vida Silvestre por negligencia

Ciudad de México, a 18 de julio del 2024.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) miente y encubre la negligencia y abuso de poder de la Directora General de Vida Silvestre (DGVS), María de los Ángeles Cauich García, aseveró el Presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta Zazueta.

"La DGVS no sólo no ha logrado frenar la masiva muerte de monos saraguatos en el sureste de nuestro país, sino que provocó la muerte de dos crías de esta especie que la Asociación por la Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C (COBIUS) ya había logrado rescatar y rehabilitar, las crías perdieron la vida por la negligencia, ignorancia y abuso de poder de su titular", recalcó.

Informó que tan solo la semana pasada especialistas del campamento de la AZCARM instalado en el municipio de Comalcalco en Tabasco, encontraron los restos de dos monos saraguatos, y es que esta especie se encuentra en serio riesgo en la región por diversos factores, todos relacionados con la terrible invasión y destrucción de su hábitat que las autoridades han permitido.

"La Semarnat no ha parado de presumir que este sexenio han decretado más Áreas Naturales Protegidas (ANP) que nunca en la historia, pero esto confirma lo que hemos revelado que solo son ANP de papel, porque los saraguatos se siguen muriendo por múltiples factores".

"Sí, en efecto influyeron las altas temperaturas, pero la muerte de esta especie se sigue presentando y es por la desmedida tala de árboles que los ha dejado sin alimento y sin hogar, se mueren al cruzar por las líneas de tendido eléctrico que atraviesa la zona ante la falta de corredores de fauna silvestre, lo que también está provocando que muchos mueran atropellados. Tan solo la semana pasada encontramos en las inmediaciones del campamento a una hembra de mono electrocutada con su cría en brazos”, detalló.

Por lo que respecta a las dos crías que se les murieron en el CIVS "Los Reyes" en el Estado de México, Zazueta indicó que es una descarada mentira de la Semarnat decir que los monos estaban en mal estado de salud cuando en las propias actas de la Profepa de entrega recepción se plasmó oficialmente que los animales estaban siendo entregados en buen estado físico y de nutrición, existen papeles, audios y videos que lo corroboran.

"Existen muchas pruebas de cómo la Directora General de Vida Silvestre ignoró olímpicamente el trabajo y la solicitud de Cobius de que no se los llevaran, y todo un frente de expertos, algunos de la propia Secretaría, que le dijeron que no era una buena idea sacarlos de su área de distribución y que iba en contra de sus propios protocolos. Le explicaron que estos animales son muy delicados, y más cuando se trata de crías, y le reiteraron que en el CIVS no había expertos en esta especie. Es a todas luces un acto de abuso de poder de María de los Ángeles Cauich en perjuicio de los animales", reprochó.

En este sentido a nombre de la AZCARM, que agremia al 80 por ciento de las instituciones zoológicas en México que en su mayoría han sido víctimas de la deficiente y negligente gestión de María de los Ángeles Cauich, y de la Unión por un Manejo Sostenible de la Biodiversidad (UNBIO) conformada por 25 federaciones, organizaciones y asociaciones dedicadas al manejo sostenible de la vida silvestre y recursos naturales, su Presidente, Ernesto Zazueta Zazueta, le solicita a la Semarnat que en lugar de encubrir y proteger las equivocadas decisiones y acciones de la titular de la DGVS que ya han provocado la muerte de muchos animales la sancione como es debido y la separe inmediatamente de su cargo.