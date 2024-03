La Alameda Hidalgo es un espacio público: Santiago Nieto

Querétaro, Querétaro 25 de marzo 2024.- No tengo por qué pedir permiso para utilizar un espacio público que es para el uso de todos los ciudadanos, aseguró Santiago Nieto Castillo, candidato al Senado de la República por el partido de Morena, luego de que lamentó que el municipio de Querétaro les haya cerrado el acceso para un evento que realizarían ahí en domingo pasado.



“La Alameda es un espacio público al aire libre, es un espacio para el esparcimiento para las y los queretanos, no tenía por qué yo solicita un permiso para estar en un lugar público es como si me prohibieran estar en Plaza de Armas o en el Jardín Zenea, el Jardín Guerrero o la Plaza Independencia en San Juan del Río y no tenía por qué hacerlo”.



Recordó que él, al igual que el resto de los militantes que participaron en una concentración masiva de apoyo a la candidata presidencia, Claudia Sheinbaum.

“Si el Gobierno del estado piensa no hacerlo, entonces que nos avisen y vamos a utilizar los espacios jurídicos que tenemos a nuestra mano que es la promoción de juicio de amparo y en general los mecanismos de defensa constitucional pero el punto central para mi es que me parece un error por parte de la presidencia municipal y espero que no lo vuelvan a cometer de cerrar un espacio público para que Morena no tenga una concentración como la que habíamos convocado y la cual fue un éxito”.

Aseguró que la elección presidencial está definida por lo que se mostró contento de estar del lado correcto de la historia.



"La elección presidencial ya está definida y ahora vamos por ganar las senadurías y diputaciones”.



Autoridades del municipio de Querétaro señalaron que esta fue una decisión de los guardias de la seguridad privada, quienes, al no haber sido previamente avisados del evento, tomaron esta decisión, además refirieron que, para la protección y buen uso de las instalaciones de la Alameda Hidalgo, se debe dar aviso previo, lo cual no existió en esta ocasión.