Javier Corral niega ser prófugo de la justicia al registrase como senador de Morena

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2024.- El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral durante su registró como senador de la próxima Legislatura negó ser un prófugo de la justicia, así como que usará el fuero para eludir un proceso que lo señala como autor del desvío de 98. 6 millones de pesos.

Después de concluir su proceso de inscripción en la siguiente legislatura del Senado de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y recibir su credencial, aprovechó para sostener un encuentro con la prensa, y aclaró que no es prófugo de la justicia, pues dicha condición no es establecida por un fiscal y , en su caso, no se ha demostrado que lo sea.

“No me voy a escuchar en el fuero constitucional. Yo voy a desahogar en todo momento el proceso (…) Yo no creo que ande tan prófugo de la justicia si estoy hablando con ustedes ¿verdad? Creo que esa es la mejor garantía porque ser prófugo de la justicia tiene varias condiciones, particularmente para la interpretación del Tribunal Electoral”.

En ese sentido, aseguró que enfrenta el proceso y que incluso con fuero constitucional.

Corral sostuvo que para el pronunciamiento como prófugo de la justicia, existen dos condiciones: “que estando preso se hayan evadido o le llaman “fugado”, o que se haya sustraído de la acción de la justicia; ninguno de los casos es el mío yo estoy enfrentando el proceso, incluso con fuero constitucional”.