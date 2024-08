Javier Corral es declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua, a 15 de agosto de 2024.- Javier Corral fue declarado prófugo de la justicia por el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín.

Valenzuela Holguín también acusó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de obstruir la justicia, porque fue impedida la detención del exgobernador de Chihuahua en un restaurante de la capital mexicana.

El fiscal detalló en una entrevista con Radio Fórmula que ya había un protocolo con la Fiscalía capitalina, pero que a último momento esta desistió y evitó la detención de Javier Corral.

Valenzuela Holguín argumentó en la necesidad de que no se desvíe la atención del fondo, que son los delitos de Javier Corral por la desviación de 98 millones de pesos para supuestamente restructurar una deuda “cuando no había necesidad de hacerlo, y además no hay ni siquiera entregables”.

En otra entrevista, pero ahora concedida a El Universal, Valenzuela Holguín señaló que la Fiscalía capitalina no ha entregado por escrito las razones para negar la detención de Javier Corral, y por ello ahora le consideran prófugo de la justicia.