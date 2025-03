“¡Indira no me representa!”: Mujeres derriban y queman puerta de Palacio de Gobierno de Colima

Colima, Colima, a 8 de marzo de 2025.- En Colima capital alrededor de tres mil mujeres salieron a marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La marcha partió desde la Plaza de las Personas Desaparecidas, el contingente caminó por la Calzada Galván, calle Madero hasta llegar al Jardín Libertad, frente al Palacio de Gobierno y la Catedral.

Frente a la sede del Ejecutivo estatal un grupo de mujeres encapuchadas comenzaron a derribar las vallas que amurallaban el recinto gubernamental, donde realizaron pintas y estrellaron balas de gotcha con pintura morada mientras gritaban consignas como “Indira no me representa”, “La gober no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Otro grupo de mujeres golpearon la puerta de madera de Palacio con martillo y mazos hasta lograr derribarla, después le prendieron fuego.

No obstante, las manifestantes no lograron ingresar al recinto, ya que había otra valla metálica que reforzaba la seguridad para evitar el acceso a las mujeres.

En su pronunciamiento, las colectivas convocantes denunciaron que, de acuerdo con cifras oficiales, durante los poco más de tres años del gobierno de Indira Vizcaíno Silva han sido asesinadas más de 400 mujeres, entre ella varias niñas, sin que esa situación haya merecido un pronunciamiento de la administración estatal.