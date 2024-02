Inauguran Consejo Nacional de Fotógrafos y Camarógrafos, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de febrero de 2024.- La diputada Dulce Imelda Ventura Rendón, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del estado, inauguró el Consejo Nacional No. 157 de la Federación Nacional de Fotógrafos y Camarógrafos de prensa y sociales de la República Mexicana, donde se contó con la participación de agremiados de las ciudades de Monterrey, Veracruz, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tampico, Irapuato, Celaya, Pachuca, Puebla, Guadalajara, Cd. Cárdenas, Cd. Valles y Querétaro.



En este acto, en el que se contó con la asistencia de Eric Lugo Contreras, en representación de la secretaria del Trabajo del estado, Liliana San Martín Castillo; de la secretaria de la Federación Nacional de Fotógrafos y Camarógrafos de prensas y sociales de la República Mexicana, Carmen Ortigoza Bravo; del secretario de la Unión de Fotógrafos de Querétaro, Arnulfo Camacho Lara; y del secretario de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro (FTEQ), Ignacio Aguilar Cabrera; la diputada Dulce Ventura Rendón, luego de dar la bienvenida a los visitantes y sus familias a este recinto legislativo, expresó que a través de una fotografía, se inmortalizan momentos importantes en la vida de los demás.



Indicó que tanto los fotógrafos como camarógrafos, tienen una profesión fundamental para la felicidad de todos.



“Quien toma una fotografía está en el momento y en el lugar correcto, así que yo quiero reconocerles a ustedes, porque han estado en el momento y en el lugar correcto de muchísimas familias; sin ustedes hoy la felicidad no se estaría contando: la unión de muchas familias, la unión de novios, la felicidad de una quinceañera, y díganme innumerables momentos bonitos en los que ustedes han participado. No me imagino la cantidad de anécdotas que ustedes tengan que compartir porque aparte de ser una federación, yo creo que son una gran familia y hoy Querétaro es testigo de esa congregación y de esa unión”.



Ventura Rendón los invitó a que sigan compartiendo sus experiencias y las transmitan a las nuevas generaciones, pues dijo, quienes ya llevan tiempo en esta profesión, son formadores de muchas nuevas generaciones.



Durante su participación, el secretario de la Unión de Fotógrafos de Querétaro, Arnulfo Camacho Lara, mencionó que los acuerdos que en este consejo se avalen, serán de gran valía para sus agremiados; “el conocimiento adquirido en el trabajo de la fotografía, no nos serviría de nada si no nos preocupáramos por el bienestar de nuestros compañeros, por esta razón, es que llevamos a cabo estos trabajos, para beneficiar a quienes nos dedicamos a esta profesión. El objetivo principal de nuestra unión es valorar el esfuerzo, entrega y dedicación de nuestros compañeros que hacen su mejor trabajo en beneficio de la misma”.



Carmen Ortigoza Bravo, secretaria de la Federación Nacional de la República, agradeció el apoyo de la diputada Dulce Ventura Rendón, para llevar a cabo este consejo, y brindarle atención a este gremio.



En este evento se otorgó un minuto de aplausos en honor a sus compañeros fallecidos, especialmente por el fotógrafo José Meza Gómez, quien tuvo una trayectoria de más de 50 años en dicha profesión; además de que se entregaron reconocimientos a los fotógrafos Manuel Molina y Ernesto Rodríguez Cervantes.