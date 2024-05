Hubo reducción del 50% en flujo migratorio a EEUU en primer tercio de 2024: AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 13 de mayo 2024.- El flujo migratorio hacia Estados Unidos desde México, se ha reducido un 50 por ciento entre enero y abril del 2024, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tuvimos una crisis en la frontera norte en diciembre de 12 mil migrantes diarios e hicimos un esfuerzo conjunto y se redujo el promedio a 6 mil. Una reducción en cuatro meses del 50% y ahora incluso ha bajado más”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano comentó que la semana pasada sostuvo una reunión con la asesora en materia de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, para hablar de temas migratorios.

Además, el presidente de México, señaló que aproximadamente mil 500 migrantes entran diariamente a EEUU por medio de mecanismos legales que inician desde sus países de origen.

“Nos ayuda mucho, lo he dicho varias veces, sobre todo, ojalá y se vaya conociendo e internalizando en los ciudadanos de Estados Unidos el hecho de que hay un cauce legal que se abrió, que se puso en práctica desde la llegada del presidente Biden para que la gente no tenga que correr riesgos atravesando México y que pueda desde su país de origen hacer un trámite de que quiere obtener una visa de trabajo en Estados Unidos y hay un procedimiento abierto y está funcionando… No fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente mil 500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos. Eso no existía antes”, destacó.