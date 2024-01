Hoy más que nunca temo por mi vida, han incrementado las amenazas en mi contra: Salma Luévano

Ciudad de México, 12 de enero del 2024.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera comentarios transfóbicos en su contra y después le ofreciera una disculpa, la diputada trans Salma Luévano afirmó que teme por su vida ya que las amenazas de muerte en su contra han incrementado, por lo que urgió a que la reciba el mandatario mexicano.

“Hoy más que nunca temo por mi vida, desde hace años me han estado amenazando de muerte, desde hace años me han estado señalando por mi identidad, pero hoy más que nunca me están amenazando de muerte. Es lamentable lo que está sucediendo con mis hermanas trans”, escribió a través de sus redes sociales.

“Es importante acercarme con el Presidente, que me escuche, que escuche mi historia de vida, que es parecida o casi igual a la de todas las mujeres trans. Esa agenda urge, tenemos que ponerle alto a tanto, tanto odio”, urgió.

“Señor presidente: Se lo digo con el corazón en la mano, no descansaremos hasta que se haga justicia para Miriam, para Ociel (Bahena), para Ulises, para su pareja de Ociel y para tantas, tantas hermanas que han caído en las garras del odio, de la ignorancia”, puntualizó.

Cabe destacar que el presidente de México mencionó durante su conferencia de prensa que si recibirá a la diputada, no obstante, no confirmí una fecha ya que argumentó que tiene su “agenda llena”.