Habitantes de Ecatepec bloquean avenida 30-30; exigen suministro de agua

Ecatepec, Estado de México, a 18 de enero 2024.- Habitantes de varias colonias del municipio de Ecatepec, Estado de México mantienen un bloqueo sobre la avenida Revolución, -también conocida como “30-30”-, a manera de protesta por la falta de suministro de agua que sufren desde hace varios meses.

Los manifestantes llevan consigo pancartas con leyendas dirigidas al presidente municipal, Luis Fernando Vilchis Contreras, en las que le exigen que resuelva la situación del la escasez del vital líquido en la cabecera municipal.

“Vilchis si no pueden o no saben resolver el problema del agua, renuncien”, “El agua no es un negocio, es un derecho que queremos solución”, son algunos de los mensajes para el edil, por parte de las cerca de 100 personas que se mantienen sobre la avenida Revolución, esquina con la avenida Juárez Norte, a la altura de la estación del Mexibús San Cristóbal.

“Tenemos más de tres meses sin agua, algunos de los vecinos llevan más de medio año que no les llega el agua por la red, hay veces que nos mandan pipas pero es insuficiente”, expresó uno de los inconformes.

Los quejosos son residentes de las colonias La Mora, El Carmen, Boulevares, Tierra Blanca, Tierra Blanca Segunda Sección, San Cristóbal Centro y Vista Hermosa, entre otras.