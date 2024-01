Guardia Nacional patrullará la Carretera 57 México-Querétaro: David Córdoba

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero de 2024.- Los asaltos a transportistas y particulares en la Carretera 57 es un asunto que no solo se ha presentado en la carretera México-Querétaro, reconoció David Córdoba Campos, comandante de la Guardia Nacional (GN).



Durante la conferencia mañanera que realizó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en Querétaro, David Córdoba recordó que hace más o menos un año, este problema empezó en la vía México-Acapulco por lo que se implementó un sistema de patrullamientos permanentes en todo el tramo que va de la Ciudad de México hasta Acapulco que ha dado buenos resultados.



Detalló que el segundo tramo con este mismo ilícito fue México-Puebla y ha ido migrando esa situación. “Hicimos lo mismo, aplicamos ese procedimiento y hemos controlado la situación en la México-Puebla, decir que al 100 por ciento sería erróneo, pero hemos avanzado”.



“Este es el tercer caso que se nos presenta en la México-Querétaro y efectivamente es una carretera densamente poblada, permanentemente todos los días, a toda hora, y estamos implementando ese sistema ahora nuevamente para bajar este problema”.



Reconoció que el problema existe, por lo que incrementarán los patrullajes por lo que están en contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues el hecho de que haya tramos que está en reparación se presta para disminución de velocidades, la verdad que estamos tomando medidas y yo creo que en un plazo muy corto de tiempo vamos a tener mejores resultados y vamos a disminuir todo este problema.



Negó que no haya presencia de la Guardia Nacional como Gerardo Gutiérrez Lunas, delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC) en Querétaro lo aseveró.

“Decir que no estamos, no es así, sí estamos y es una gran responsabilidad la que tenemos y estamos cumpliendo con ella y vamos a dar mejores resultados”.



Este lunes, durante la conferencia mañanera que se realizó en la 17 Zona Militar en Querétaro, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional dijo que el tramo federal en la entidad ocupa el tercer lugar en robo a transportes a nivel nacional.



“Durante el período 2019-2023 las cifras son de 3,588 eventos, aunque ya para el 2023 se observó una tendencia a la baja con solo 593 casos; en el año 2015 hubo 777 casos de robo a transporte, en 2016, 950; 2017, 855; 2018, 561; 2019, 738; 2020, 851; 2021, 760; 2022, 616; y 2023, 593”.