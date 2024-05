Grupo de infiltrados y de la CNTE se opuso a que se izara la bandera durante 'Marea Rosa': AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 22 de mayo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que un grupo de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como de infiltrados se opusieron al izamiento de la bandera en el Zócalo, durante la ‘Marea Rosa’, el 19 de mayo pasado.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que previo a la marcha, buscó dialogar con representantes de la CNTE y hubo un intento de izar el lábaro patrio a las 15:00 horas del domingo, no obstante, las y los maestros se opusieron.

“Pero no querían, incluso pusieron al rededor las casas de campaña. Estaba en Oaxaca, me levante temprano, y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera y que no, porque no lo permitan algunos maestros y otras gentes que quien sabe de donde salieron, siempre hay muchos infiltrados y provocadores. Entonces di la instrucción, y en 20 minutos se pudo, pero sí hubo jaloneos”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente López Obrador informó que cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) salieron a poner la Bandera “salió un grupo que no estaba en los campamentos, con palos”.