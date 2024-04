Gobierno de Morelia invita a Jornada de esterilización para mascotas

Morelia, Michoacán; 04 de abril de 2024.- El Gobierno de Morelia invita a la ciudadanía en general a participar en la Jornada de Esterilización que se realizará del 02 de abril al 03 de mayo, en las instalaciones del Colegio de Morelia.

Esta jornada es dirigida a perritos y gatos mayores de 4 meses, sin costo alguno del servicio, por lo que las morelianas y morelianos interesados, puede solicitar una cita al número telefónico 443-531-37-69.

Es importante que las mascotas sean presentadas por una persona mayor de edad, la cual priorice el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• 8 a 12 horas de ayuno

• No estar en celo

• No ser braquicéfalo

• No geriátricos (a partir de los 8 años)

• No lactantes

El Colegio de Morelia se ubica en la avenida Guadalupe Victoria #2225, con horario de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En apego a las acciones preventivas implementadas por la Administración Municipal, en razón de las disposiciones emitidas por las autoridades electorales, este contenido tiene fines informativos.