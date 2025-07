Gobierno de México refuerza ayuda en Tamaulipas

Ciudad de México, 3 de julio del 2025.- En atención prioritaria a la población afectada por las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Barry, el Gobierno de México desplegó una estrategia coordinada de respuesta, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como autoridades estatales y municipales.

Es importante recordar que la tormenta tocó tierra el domingo 29 de junio en las inmediaciones del municipio de Tampico Alto, Veracruz, debilitándose rápidamente a depresión tropical. No obstante, sus bandas nubosas provocaron lluvias extraordinarias en el centro y norte de Veracruz y torrenciales en el centro y sur de Tamaulipas, principalmente en la cuenca alta del río Guayalejo.

Durante cuatro días se registraron efectos por el incremento en los niveles del río Guayalejo, impactando los municipios de Jaumave, Llera, Gómez Farías, Casas, Xicoténcatl, Ocampo y El Mante. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas ni lesionadas.

En el municipio de González, Tamaulipas, las autoridades reportan condiciones estables en la cabecera municipal, sin afectaciones por inundación ni daños en viviendas.

En el ejido La Reforma, donde se registró el mayor impacto por las lluvias, se mantiene el suministro de energía eléctrica y el acceso a agua potable mediante la distribución de garrafones. Como parte de las acciones de ayuda humanitaria, se han entregado 3 mil despensas y 14 mil litros de agua a las familias.



Se hace un llamado a la población a mantener las acciones preventivas ante un posible incremento de los tirantes de agua en las zonas bajas de los municipios de Madero, Tampico y Altamira.



● No cruzar zonas inundadas, ni pasos de agua.

● Mantenerse informado a través de medios oficiales.

● Tener a la mano la mochila de emergencia.

● Si se habita en una zona de riesgo, estar preparado para evacuar.

● Seguir las indicaciones de las autoridades.



A través de recorridos coordinados se ha realizado la siguiente evaluación preliminar:



● 330 viviendas afectadas por entrada de agua de hasta 50 cm, actualmente ya sin acumulación.

● Se activaron 32 refugios temporales donde se dio atención a 125 personas.

● Se evacuó preventivamente a 175 personas en zonas vulnerables.

● Se registraron afectaciones en 5 tramos carreteros y 6 puentes vehiculares, los cuales están siendo atendidas por autoridades locales y federales.



El día de ayer, personal de la CNPC, Defensa, Semar y del gobierno de Tamaulipas realizaron recorridos terrestres y aéreos para la evaluación de daños y detección de necesidades. En el municipio de González, particularmente en el ejido La Reforma —donde se presentó el mayor impacto—, se constató que no se presentaron daños estructurales en viviendas y que la comunidad ya cuenta con energía eléctrica.



Durante el sobrevuelo de reconocimiento, no se detectaron daños mayores en zonas habitadas. El río Tamesí no presentó desbordamientos relevantes, mantiene niveles estables sin registrar anegaciones relevantes, mientras que en el río Guayalejo se observaron inundaciones focalizadas en áreas de cultivo, sin impacto directo en viviendas.



Para hoy se contempla la realización de un sobrevuelo en los municipios de Aldama y Soto La Marina, con el fin de verificar posibles afectaciones y continuar con el plan de atención integral.