Gobierno de México mantiene despliegue operativo en las costas mexicanas por los huracanes "Simon" e "Isaías"

Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre las acciones interinstitucionales que se implementan frente a la evolución de los sistemas meteorológicos activos en las costas del Pacífico y del Golfo de México.



Con base en el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 9:30 h el huracán Simón se ha intensificado a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Actualmente se localiza a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, manteniendo un desplazamiento hacia el noreste.



La titular de la CNPC explicó que los modelos meteorológicos indican un cambio gradual en su trayectoria hacia el norte, con una aproximación a las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana, estimando una intensidad de categoría 3 o 4 al momento de su impacto.



Indicó que las zonas de prevención comprenden los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, así como Manzanillo, Armería y Tecomán, en el estado de Colima. Ante este escenario, emitió un llamado preventivo a la población de estas comunidades para mantenerse alerta, seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades locales y ubicar los refugios temporales designados en su localidad.



Velázquez Alzúa explicó que para la coordinación de las labores de atención, a partir del mediodía se instalarán Centros de Mando en Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, y en Manzanillo, Colima, encabezados por los gobernadores de esas entidades, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Salud (SSA).



La titular de la CNPC señaló que se cuenta con recursos estratégicos distribuidos desde Sinaloa hasta Guerrero para respaldar a la población e hizo un llamado a los habitantes de las regiones alertadas a mantenerse en resguardo en sus domicilios o en los refugios temporales habilitados.



Como parte de la estrategia preventiva, la Misión de Enlace y Coordinación (ECO) de la CNPC arribó al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para establecer un enlace permanente con las entidades del Pacífico bajo vigilancia.



Con relación al huracán Isaías de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se informó que se localiza en el Golfo de México a 590 kilómetros (km) al nor-noreste de Progreso, Yucatán, y a 540 km al nor-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, de acuerdo con el reporte de las 6:00 horas. El sistema presenta vientos sostenidos de 175 km por hora, rachas de 215 km por hora y un desplazamiento hacia el este a 24 km por hora, con una tendencia a alejarse hacia el norte del Golfo, manteniendo condiciones de lluvias muy fuertes, viento y oleaje elevado en las regiones oriente, sureste y la península.



Por lo que respecta a la tormenta tropical Rachel, se ubica en el Pacífico Norte a 1,535 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 85 km por hora y un avance hacia el oeste-noroeste a 6 km por hora. Este sistema no representa efectos actuales en el territorio nacional, aunque se prevé su gradual debilitamiento y aproximación a la península de Baja California durante el transcurso del fin de semana como remanente.